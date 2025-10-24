Fognini drastico su Sinner: le parole che spiazzano sul no di Jannik alla Davis

Lo spezzino, duranta una pausa di Ballando con le Stelle, risponde a un fan e difende il rosso di San Candido dalle critiche: dimenticate le frecciate sulla residenza a Montecarlo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Del discusso no di Sinner alle Finals di Davis hanno parlato in tanti, forse in troppi. Quasi tutti per bacchettare il rosso di San Candido, non tanto per il no in sé alla convocazione in azzurro, quanto per averla tirata troppo per le lunghe, lasciando aperta una porta che in realtà era già chiusa a doppia mandata probabilmente già dalla scorsa edizione delle finali, nel 2024 a Malaga. Mancava il punto di vista di chi Jannik lo conosce bene: Fabio Fognini. Lo spezzino, che ha chiuso col tennis dopo una memorabile partita a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, è stato compagna di squadra dell’altoatesino proprio in Davis.

Fognini e Sinner, la frecciata sulla residenza a Montecarlo

Un passato che non aveva “risparmiato” a Sinner una pepata frecciata da parte di Fabio un annetto fa: quella storia Instagram con la lettera dell’Agenzia delle Entrate e la didascalia “Io, sportivo italiano residente in Italia” sembrava proprio una stoccatina all’attuale numero 2 della classifica ATP (oltre che a Matteo Berrettini). Durante una pausa negli allenamenti di Ballando con le Stelle, di cui è concorrente di questa edizione sotto le “amabili” cure della coach Giada Lini, Fognini ha risposto alla domanda di un fan a proposito dell’argomento più caldo del momento, nel mondo del tennis. Parole spiazzanti, le sue.

Fabio su Jannik durante una pausa di Ballando con le Stelle

Chi si sarebbe aspettato del veleno da parte di Fognini su Sinner, infatti, sarà rimasto deluso. Fabio, anzi, ne ha preso accoratamente le difese. Un giudizio drastico il suo, messo nero su bianco per non correre il rischio di cattive interpretazioni. “Che ne pensi di Sinner che non partecipa alla Davis?”, la domanda. “Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre 100 volte l’opportunità di portare in alto la nostra AMATA bandiera“. Proprio così: “amata” scritta in maiuscolo.

Fognini, il retroscena su Barbara D’Urso e il futuro da coach

Fognini ha risposto anche ad altre domande, dalla stima per Milly Carlucci – “donna d’altri tempi, eleganza e professionalità” – al rapporto di amicizia con Barbara D’Urso “le voglio bene col cuore anche se mi ha bloccato su Instagram”, finendo poi con l’incassare i complimenti di un numero crescente di “tifose”. Per restare al mondo tennistico, interessante la risposta che lo spezzino ha dato a una domanda su un suo possibile futuro da coach. Schietto e diretto, anche in questo caso, il punto di vista del ligure: “Mi piacerebbe fare l’allenatore, ma non 35 settimane l’anno. Ho viaggiato troppo e inizio a sentire la mancanza di stare a casa”.