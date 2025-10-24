F1 Messico, Libere 1: Leclerc svetta e Fuoco sprofonda, sorpresa Lindblad. Antonelli tallona Charles

Il resoconto delle Libere 1 del GP del Messico: parte bene la Ferrari con Charles Leclerc autore del miglior tempo su una pista lenta, insidiosa e sporca. Bene anche Andrea Kimi Antonelli, secondo, exploit Hulkenberg e Lindblad. La situazione della McLaren

La Ferrari parte col piede giusto sulla pista molto sporca (condizione non certo inaspettata) dell’Autodromo Hermanos Rodriguez dove si corre nel fine settimana il GP del Messico. Charles Leclerc ha conquistato il miglior tempo nelle Libere 1, con un tempo pari a 1:18.380. Il monegasco è tallonato da Andrea Kimi Antonelli, con un distacco di 107 millesimi, mentre al terzo posto un Nico Hulkenberg partito subito al meglio all’inizio della sessione con la sua Sauber, come vedremo. Le McLaren compaiono al quarto posto con Oscar Piastri, con il rookie Pato O’Ward sulla MCL39 di Lando Norris 13esimo. E a proposito di debuttanti in pista nelle FP1, il migliore è stato Arvid Lindblad per la quota Red Bull, sesto. Ultimo Antonio Fuoco, sulla Ferrari di Lewis Hamilton e che si è limitato a disputare cinque giri.

GP Messico, Libere 1: com’è andata la prima metà della sessione

Isack Hadjar è il primo a svettare nella lista dei tempi all’inizio della sessione, correndo con gomme medium (una delle poche eccezioni delle griglia, che a parte Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e ovviamente il pilota Racing Bulls ha optato per partire con le hard). Il primo riferimento quindi è stato il 1:22.001 del francese, poi migliorato da Leclerc con 1:21.939. In seguito però i piloti con le medie, quindi Ocon prima e Hulkenberg poi, fanno scendere i rilevamenti, ma tra gli altri ha avuto il suo fugace momento in vetta anche Andrea Kimi Antonelli, con un tempo pari a 1:20.035.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lindblad migliore dei rookie, ultimo Fuoco

Tuttavia a scendere sotto l’1:20 ci ha pensato Piastri, leader delle FP1 passata la prima mezz’ora, nonché primo a sfruttare le gomme soft. Nella seconda metà delle libere si è consumato un botta e risposta tra Leclerc e Antonelli, che si sono rimpallati il miglior tempo (entrambi con le soft) scendendo a 1:18. Nel frattempo uno dei rookie presenti nelle FP1 all’Hermanos Rodriguez, Arvid Lindblad, in corsa con la Red Bull di Max Verstappen, è stato protagonista una piccola sbavatura finendo sul cordolo di curva 12, senza però conseguenze.

Dopo l’esposizione delle bandiere gialle nel terzo settore per una escursione fuori pista senza conseguenze per Hadjar, la sessione si è chiusa con i time attack. Sbaglia anche Piastri, anche lui sulle vie di fuga, ma anche qui nessuna conseguenza fortunatamente. La sessione si chiude quindi con il miglior tempo di Leclerc seguito da Antonelli e Hulkenberg; nel resto della top ten delle FP1 troviamo Piastri, Bortoleto, il miglior rookie dell’ampio lotto presente in Messico ovvero Lindblad, Ocon, Tsunoda, Colapinto e Albon. Solo 20esimo, e quindi ultimo, Antonio Fuoco, a due secondi di ritardo dal primo posto.

GP Messico, Libere 1: la top ten