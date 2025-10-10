Medvedev batte De Minaur e fa un favore a Musetti, ma una donna gli ruba la scena e sospende il match a Shanghai

Medvedev batte De Minaur al termine di un match che ha subito una curiosa sospensione di qualche minuto e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai contro Rinderknech

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Finalmente Daniil Medvedev. Dopo una stagione ricca di delusioni il tennista russo sembra essersi ritrovato in Cina dove ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Shanghai grazie al successo in due set su Alex de Minaur al termine di un match che ha subito una particolare sospensione di qualche minuto. Una vittoria che, insieme a quella di Arthur Rinderknech su Felix Auger-Aliassime, fa felice anche Lorenzo Musetti, ormai sempre più vicino alle Nitto ATP Finals di Torino.

Medvedev batte De Minaur e torna in semifinale contro Rinderknech

Meglio tardi che mai. Questa la frase che meglio sembrerebbe descrivere l’annata di Medvedev, che dopo aver deluso per tutto l’arco della stagione sembrerebbe essersi ritrovato in Cina, dove ha raggiunto la seconda semifinale consecutiva battendo De Minaur (autore di troppi errori gratuiti e qualche scelta di gioco errata in momenti delicati come quella che ha portato al break nel secondo set) al termine di un match che ha visto il russo trionfare meritatamente con un doppio 6-4. Daniil torna così tra i migliori quattro a Shanghai per la prima volta dopo l’edizione vinta nel 2019 e affronterà Rinderknech per un posto in finale.

Musetti può sorridere grazie a Medvedev e Rinderknech

A festeggiare la semifinale tra Medvedev e Rinderknech sarà stato anche Musetti, che grazie al successo del russo e del francese è sempre più vicino alle Nitto ATP Finals di Torino. La sconfitta contro Auger-Aliassime rischiava di compromettere la sua qualificazione, ma a metterci una pezza ci ha pensato il transalpino che in mattina ha battuto il canadese, che rimane così a 530 punti dall’azzurro, che può anche puntare a scavalcare De Minaur che non ha potuto prendere il largo.

Match sospeso a sorpresa

Il match tra Medvedev e De Minaur è stato caratterizzato anche da un’improvvisa sospensione durata diversi minuti ma ancora avvolta dal mistero riguardo cosa l’abbia scatenata vista la decisione delle televisioni di censurare quanto stava accadendo sugli spalti. Qualche indizio ce lo ha però dato il giudice di sedia, che nel tentativo di spiegare ai giocatori il motivo dello stop ha svelato come sia stato dovuto alle urla di una signora e alla reazione dello stadio intero che ne avrebbe richiesto l’espulsione: “C’era una donna che stava urlando qualcosa. Tutto lo stadio ha intimato agli addetti alla sicurezza di buttare fuori questa signora. Mi dispiace, è sorprendente”.