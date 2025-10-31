Juventus, Cassano rivela il messaggio inviato a Spalletti, poi l’ultima freccia contro Allegri: “Rovina Modric”

Fantantonio ha raccontato di aver fatto i suoi auguri al nuovo tecnico dei bianconeri, senza però ricevere risposta. Al tecnico del Milan dedicato un nuovo attacco, stavolta per il ruolo del croato

Un messaggio d’auguri a Luciano Spalletti per l’avventura alla Juventus, un nuovo violento attacco a Massimiliano Allegri per il lavoro svolto finora al Milan: Antonio Cassano ha parlato con toni assai diversi dei due allenatori nell’ultima puntata di “Viva el Futbol”.

Juventus, il messaggio di Cassano a Spalletti

Antonio Cassano approva la scelta della Juventus di affidarsi a Luciano Spalletti: per Fantantonio il tecnico toscano è la migliore soluzione che i bianconeri potessero trovare in questo momento. Nell’ultima puntata di “Viva El Futbol” l’ex attaccante ha anche raccontato di aver inviato a Spalletti un messaggio di auguri che conteneva, però, anche una tirata d’orecchi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Gli ho scritto testuali parole – ha confessato Cassano – ‘Meriti tutto il bene del mondo, un abbraccio grande. In bocca al lupo, io ti voglio tanto bene tu un po’ meno”. Fantantonio ha poi spiegato perché avesse rimproverato il suo ex allenatore. “Era riferito al fatto che aveva fatto le interviste con tutti e con noi no, gliel’ho detto e lo dico anche qua senza problemi”, ha precisato Cassano.

Il nuovo attacco ad Allegri

Se per Spalletti ci sono solo elogi, la considerazione di Cassano per Massimiliano Allegri è assai diversa. Parlando della prossima partita del Milan con la Roma capolista, Fantantonio ha dichiarato di aspettarsi solo barricate e calcio difensivo da parte dei rossoneri. “Non aspettatevi che il Milan faccia la partita perché il Milan non la farà. Non l’ha mai fatta, perché questo allenatore detesta proprio fare la partita”, ha detto Cassano, accusando poi Allegri di prendere in giro i suoi interlocutori.

“La più grande presa per il c…o, fateci caso, è che in conferenza stampa Allegri parla sempre della necessità di giocare tecnicamente. Io lo sento da 15 anni… – si è lamentato Cassano – Se hai Messi, che possono allenarlo tutti, puoi giocare bene tecnicamente, ma se hai una squadra che non è forte ma neanche scarsa del tutto devi dargli un’idea, qualche opzione, qualche soluzione”. “Continua a dire ‘giocare tecnicamente’ – ha poi aggiunto – ma lui lo non fa perché gioca tutti dietro”.

Il danno fatto a Modric

Per Cassano, però, tra le colpe più grandi di Allegri c’è quella di non sfruttare a dovere Luka Modric. Secondo Fantantonio, nel calcio difensivo del tecnico livornese il fuoriclasse croato è costretto a snaturare il suo talento, a trasformarsi in un semplice interditore, e non riesce a inventare calcio come invece ha fatto per tanti anni al Real Madrid. “Voglio fare i complimenti a Modric, mai visto recuperare così tanti palloni. Ma poverino, fa la sponda da una parte all’altra, sembra il vecchio Makelelé”, ha dichiarato Cassano, citando un grande recupera-palloni del calcio internazionale.

Allegri difeso dai media

Quello relativo a Modric pare essere un problema evidente del Milan, eppure per Cassano non se ne parla. E invece di discutere del gioco deludente dei rossoneri, i media sarebbero interessati a cercare un capro espiatorio. “La stampa, che è a favore di Allegri, con qualcuno se la deve prendere e se la prende con Gimenez – la conclusione di Cassano -. Allegri ha avuto fortuna: se Pulisic non gli avesse vinto quelle tre o quattro partite, voglio vedere dove sarebbe stato”.