Avellino-Reggiana 1 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Reggiana: forma recente, arbitro, pillole e dati stagionali.

Avellino–Reggiana è una sfida chiave dell’11a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino il 1 novembre 2025 con fischio d’inizio alle 12:30. In classifica i biancoverdi sono 11° con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte; 12 gol fatti, 16 gol subiti), mentre i granata occupano il 7° posto con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 15 gol fatti, 14 gol subiti).

Le ultime partite giocate

Avellino in flessione recente (3 punti nelle ultime cinque), Reggiana in spinta (10 punti nelle ultime cinque) con colpi pesanti contro Bari e in trasferta a Cesena.

Avellino

Calcio Padova–Avellino 2-2; Avellino–Mantova 0-0; Juve Stabia–Avellino 2-0; Avellino–Spezia 0-4; Pescara–Avellino 1-1.

Reggiana

Reggiana–Spezia 1-1; Cesena–Reggiana 1-2; Reggiana–Bari 3-1; Monza–Reggiana 3-1; Reggiana–Modena 1-0.

L’arbitro di Avellino-Reggiana

La gara sarà diretta da Luca Massimi. Squadra arbitrale: assistenti Giuggioli e Santarossa, IV ufficiale Marchetti, VAR Nasca e AVAR Rutella (on-site allo Stadio Partenio). In questa Serie B 2025-26 Massimi ha diretto 4 match: 0 rigori assegnati, 20 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; media di 5,5 cartellini a partita, 137 falli fischiati e 14 fuorigioco segnalati.

Arbitro: Massimi

Assistenti: Giuggioli – Santarossa

– IV ufficiale: Marchetti

VAR: Nasca

AVAR: Rutella

Statistiche interessanti

Match dal forte sapore tattico: la Reggiana arriva in fiducia dopo 9 punti nelle ultime 4 e mira a consolidare la spinta playoff. L’Avellino, reduce da molti pareggi, punta a ritrovare brillantezza offensiva e solidità dietro. Curiosità: entrambe hanno concesso diversi gol dalla distanza; i granata però sono tra le squadre che colpiscono di più da fuori, mentre i biancoverdi non hanno ancora trovato la rete da lontano. Occhio ai dettagli: la Reggiana ha storicamente capitalizzato contro neopromosse e fuori casa cerca un filotto, i lupi possono affidarsi alle palle inattive e alla pericolosità del difensore goleador Lorenco Simic. Tra i granata spicca la vena realizzativa del giovane terzino Andrea Bozzolan, spesso decisivo in casa; in generale, si prospetta una gara in cui la precisione al tiro e le transizioni potranno indirizzare l’esito nei momenti chiave.

Negli ultimi incroci in cadetteria, la Reggiana ha vinto le ultime due sfide con l’ Avellino senza subire reti, invertendo una tendenza meno brillante dei precedenti.

ha vinto le ultime due sfide con l’ senza subire reti, invertendo una tendenza meno brillante dei precedenti. Granata letali lontano da casa contro le neopromosse: cercano il terzo successo esterno di fila di questo tipo, evento inedito per loro in Serie B.

Avellino incline al segno X: tre pareggi nelle ultime cinque, stesso numero di pari dei precedenti dodici match complessivi.

incline al segno X: tre pareggi nelle ultime cinque, stesso numero di pari dei precedenti dodici match complessivi. Reggiana in crescita: 3 vittorie e 1 pari nelle ultime quattro, con la possibilità di blindare la porta per due gare consecutive.

in crescita: 3 vittorie e 1 pari nelle ultime quattro, con la possibilità di blindare la porta per due gare consecutive. Gol dalla distanza: entrambe hanno incassato 4 reti da fuori; la Reggiana è tra le migliori a segnarne, l’ Avellino deve ancora sbloccarsi da fuori area.

è tra le migliori a segnarne, l’ deve ancora sbloccarsi da fuori area. Lorenco Simic già a quota 2 gol: eguagliata la scorsa stagione, a un passo dal suo record in B (3 reti con l’Empoli 2017/18).

già a quota 2 gol: eguagliata la scorsa stagione, a un passo dal suo record in B (3 reti con l’Empoli 2017/18). Andrea Bozzolan in striscia: due centri nelle ultime tre presenze e gol decisivo col Modena; unico difensore dal 2004 in poi con 2 reti nel torneo in corso.

Le statistiche stagionali di Avellino e Reggiana

Nelle metriche di squadra, la Reggiana segna di più (15 gol a 12) e tira con maggiore precisione (54,84% vs 44,16%). L’Avellino tiene un possesso più alto (49,4% vs 46,0%) ma concede anche più reti (16 a 14). Stessa pericolosità nello specchio: 34 tiri in porta a testa. Disciplina allineata (19 gialli Avellino, 18 Reggiana). Entrambe hanno collezionato 2 clean sheet, segnale di potenziale solidità se i blocchi difensivi tengono la linea.

Avellino Reggiana Partite giocate 10 10 Vittorie 3 4 Pareggi 4 3 Sconfitte 3 3 Gol segnati 12 15 Gol subiti 16 14 Media gol subiti a partita 1.6 1.4 Possesso palla (%) 49,4 46,0 Tiri in porta (n.) 34 34 Precisione tiri (%) 44,16 54,84 Cartellini gialli (n.) 19 18 Clean sheet (n.) 2 2

FAQ Quando si gioca Avellino-Reggiana? Sabato 1 novembre 2025 alle ore 12:30. Dove si gioca Avellino-Reggiana? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Reggiana? L’arbitro è Luca Massimi, assistenti Giuggioli e Santarossa, IV Marchetti, VAR Nasca, AVAR Rutella.