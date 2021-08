US Open, buona la prima per Naomi Osaka

Buona la prima per la campionessa in carica degli US Open, Naomi Osaka.

La giapponese, numero 3 del mondo ha battuto per 6-4 6-1 la n. 87 Marie Bouzkova. “Ero decisamente nervosa – ha detto a fine match – lo sono sempre nel primo turno di uno Slam. Ma è stato quasi surreale entrare in campo e sentire questa volta il pubblico vero, vedere e sentire la loro energia” ha spiegato Osaka in conferenza. “Perché lo scorso anno con i suoni automatici era più o meno sempre lo stesso. Io sono il tipo di giocatrice che cerca anche di intrattenere il pubblico; mentre lo scorso anno era come se facessi il mio lavoro. Per esempio non mi sarei messa a provare un servizio folle o cose del genere”.

OMNISPORT | 31-08-2021 10:57