US Open femminili: Bianca Andreescu perde l'imbattibilità a New York

Agli US Open si è completato il quadro dei quarti di finale del singolare femminile con la disputa degli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Continua la marcia inarrestabile della 18enne britannica Emma Raducanu, che ha battuto per 6-2 6-1 in soli 66 minuti la statunitense Shelby Rogers, la giustiziera dell’australiana numero 1 del mondo Ashleigh Barty. La giovanissima nata a Toronto da padre rumeno e madre cinese e cresciuta a Londra incontrerà ora la svizzera fresca campionessa olimpica Belinda Bencic, che ha sconfitto per 7-6 6-3 complicandosi notevolmente la vita nel primo set la polacca campionessa del Roland Garros 2020 Iga Swiatek. La ceca Karolina Pliskova ha avuto la meglio per 7-5 6-4 la russa finalista dell’ultimo Roland Garros Anastasiya Pavlyuchenkova, che l’aveva battuta negli ultimi due confronti diretti.

Infine, la campionessa degli US Open 2019 e ancora imbattuta a Flushing Meadows, la canadese Bianca Andreescu, ha dovuto cedere ai suoi cronici problemi fisici e alla greca Maria Sakkari, che ha avuto la meglio per 6-7 7-6 6-3 dopo tre ore e mezza di battaglia epica e ora incontrerà Pliskova, che ha già incontrato due volte, entrambe a Roma, nel 2018 e nel 2019, e il bilancio è di una vittoria a testa. I quarti di finale della parte bassa saranno quelli tra l’ucraina Elina Svitolina e la 19enne canadese Leylah Fernandez, che ha conquistato tutto il pubblico di New York durante la sua battaglia vittoriosa negli ottavi contro la tedesca Angelique Kerber, e quello tra la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice dell’ultimo Roland Garros, e la bielorussa numero 2 del mondo Aryna Sabalenka.

OMNISPORT | 07-09-2021 11:39