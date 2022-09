US Open, finito il viaggio di Serena Williams: vince la Tomljanovic

03-09-2022 10:46

Sul palcoscenico dell’Arthur Ashe Stadium, al terzo turno dello US Open 2022, si è assistito a quella che, con ogni probabilità, è stata l’ultima recita di Serena Williams, la più grande tennista di tutti i tempi.

Non lo sappiamo con certenzza perchè la Williams non ha ufficialmente annunciato il ritiro, ma il clima di queste ultime settimane, e la parata di vip e stelle dello sport che hanno parlato e sono stati presenti in questi giorni, ci portano a pensare questo.

L’ultima partita di Serena, dopo aver vinto 23 Slam nella sua gloriosa carriera, è stata la sconfitta di questa notte contro la croato-australiana Alja Tomljanovic, in uno dei match più perfetti dell’intera carriera. L’australiana ha giocato un tennis devastante e preciso, commettendo pochissimi errori e vincendo con il punteggio di 7-5, 6-7 (4), 6-1 in tre ore e cinque minuti di gioco.

La Williams ci aveva dato speranza vincendo il secondo set, ma dopo di chè l’avversaria ha aumentato ulteriormente i giri del motore, e ha battuta la statunitense al sesto match point lasciando solo un game al terzo set.

Federer ieri in un videomessaggio l’aveva salutata e omaggiata, e mai augurio si è rivelato più tempistico di questo. La carriera di Serena Williams potrebbe essere conclusa qua, ma la sua luce splenderà per sempre

Al prossimo turno, per la Tomljanovic ci sarà la sfida contro Ljudmila Samsonova.