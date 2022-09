US Open, niente da fare per Berrettini: Ruud in semifinale in tre set

06-09-2022 21:26

Termina la corsa Matteo Berrettini allo US Open, l’ultimo Slam della stagione 2022. Ai quarti di finale, contro Casper Ruud, norvegese numero 5 del mondo, incappa nella più classica delle gironate storte, uscendo dagli spogliatoi poco convinto, davvero fermo sulle gambe, e finendo per perdere in maniera anche abbastanza clamorosa in tre set, 6-1 6-4 7-6(4).

Peccato perchè le possibilità per fare il grande risultato c’erano tutte, ma il tennista romano, semplicemente, oggi non ne aveva, come dimostrato specialmente dal primo set, nel quale Ruud è stato in grado di portarsi sul 5-1 dopo 18 minuti, 6-1 in meno di mezz’ora di gioco.

Il copione è lo stesso anche nel secondo set, con Ruud che si prende due break nel terzo e nel quinto game. Ruud tra l’altro ha anche sprecato due set point sul 5-1, e questo avrebbe voluto dire un parziale ancora più corto.

Finisce 6-4 il secondo set, con Berrettini in grado anche di prendersi un break e di tenere la battuta a 0 per la prima volta nel match. Nel terzo parziale poi il romano si sveglia, ma ormai l’inerzia del match è tutta dalla parte del norvegese, che corre un periocolo quando Berrettini si porta sul 3-0, salvo poi riprenderlo sul 5-5.

Al tie-break, Ruud è solido e chiude 7-4. In semifinale, Ruud attende di conoscere il proprio avversario dall’esito della sfida tra Kyrgios e Khachanov.