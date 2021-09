Us Open, Seppi: “Gioco meglio rispetto a qualche anno fa”

Uno spettacolo e un capolavoro assoluto quello compiuto da Andreas Seppi che è riuscito ad imporsi – contro pronostico – nel duello con il polacco Hubert Hurkacz.

Andreas Seppi vola quindi meritatamente al terzo turno degli Us Open 2021 avendo avuto la meglio per 2-6 6-4 6-4 7-6 dopo quasi tre ore di gioco.

Le parole dell’altoatesino riportate da Livetennis: “Non mi aspettavo di stare così bene fisicamente oggi, dopo le 4 ore del primo giorno. Pensavo di sentire più dolori, soprattutto alla schiena, quindi sono riuscito a giocare abbastanza libero, senza dolori, e questa è stata la parte che mi ha aiutato a giocare un match decente”.

Sul suo tipo di gioco: “Mi sembra di essere un giocatore migliore rispetto a qualche anno fa: per come vedo il gioco, per come colpisco la palla, mi pare che il pacchetto sia migliore. Poi non mi alleno come facevo una volta, ma nel caso della partita di oggi la media degli scambi era 3-4 colpi, per cui questa cosa mi ha aiutato dal punto di vista fisico. Con il servizio faccio molta fatica ad alzarmi da terra perché sento che l’anca va in sofferenza, ma non credo di aver servito male”.

Seppi guarda al prossimo turno dove incontrerà Oscar Otte: “La cosa più importante ora è recuperare nella maniera migliore possibile. Farei la firma a svegliarmi come stavo stamattina per il prossimo match. Ho avuto due turni molto difficili mentre adesso ce n’è uno che invece sembra più semplice. Si possono sicuramente trovare avversari peggiori di Otte al terzo turno di uno Slam, anche se lui ha vinto due bei match, prima Sonego, che ha fatto una bella annata, e anche al secondo turno ha vinto molto facilmente. Lo conosco un po’ perché ci ho giocato insieme in Bundesliga in Germania, faceva parte della mia squadra. È uno che serve molto bene, spinge, tira, abbastanza imprevedibile, ma è sicuramente una buona partita da giocare“.

OMNISPORT | 03-09-2021 12:30