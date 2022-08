Us Open, si rischia l'assenza dei big 3: anche Nadal può abbandonare

25-08-2022 14:22

Gli US Open rischiano adesso di perdere anche Rafael Nadal. Dopo la probabile assenza di Novak Djokovic a causa del mancato vaccino contro il Covid e il forfait di Federer per infortunio, il campione spagnolo potrebbe abbandonare a pochi giorni dal via.

Non si tratta di infortunio per Nadal, ma di una faccenda molto più problematica. Il 22 volte vincitore di Slam infatti sta aspettando un bambino insieme alla compagna Mery, che dovrebbe nascere a ottobre. La gravidanza però si è complicata e c’è il rischio di un intervento nelle prossime ore. In caso di brutte notizie Nadal dovrebbe dire addio agli US Open per stare vicino a Mery.

Nadal sta ovviamente monitorando la situazione da lontano e nel frattempo continua ad allenarsi, cercando di recuperare da quel dolore all’addome che lo ha costretto a saltare la semifinale di Wimbledon. Il pensiero adesso è tutto per Mery, la possibilità però di non vedere i big 3 in America è alto.