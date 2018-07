Valentina Nappi e la parodia da bollino rosso di Final Fantasy 7

Si alzano le temperature, cari lettori, ma non per il caldo estivo… No! Final Fantasy 7 sta per tornare su PlayStation 4 con un remake indiscutibilmente particolare: un riadattamento hot del titolo targato Square Enix, nel quale la pornostar napoletana Valentina Nappi interpreterà una delle protagoniste più celebri, Tifa.

È stata proprio la pornoattrice partenopea a svelarlo in un tweet, con una foto in cui indossa il tradizionale costume dell’eroina del titolo giapponese, sensualissima e avvenente. La Nappi, però, non è nuova al mondo dei videogiochi e, soprattutto, di Final Fantasy, tanto che si vocifera che potrebbe essere stata scelta proprio per la sua passione per la saga: l’attrice, infatti, ha fatto parecchie dirette streaming su Twitch proprio sull’ultimo capitolo della serie.

Valentina è bella, sexy e ha anche dimostrato di essere una discreta player, con una buona conoscenza dell’avventura di Noctis. Durante le dirette, i fan hanno interagito moltissimo con la pornostar, chiedendole anche curiosità sul suo lavoro, alle quali lei ha risposto senza ‘maschere’. Prima della Nappi già un’altra pornodiva si è avvicinata al mondo del gaming: stiamo parlando di Mia Khalifa, pornoattrice e modella libanese naturalizzata statunitense.

