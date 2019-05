Stavolta Valentina Vignali passa il limite: Laudoni la querela

Valentina Vignali è una fonte (inesauribile?) di spunti, da quando ha deciso di esternare il possibile in merito alla sua vita privata e pubblica in questa edizione numero 16 del Grande Fratello. Non paga di quanto raccolto, diffide comprese, ha raddoppiato costringendo (a detta sua) Stefano Laudoni a dare mandato ai propri legali a seguito delle esternazioni della cestista sul suo stile di vita. La Vignali avrebbe addirittura riferito di uso di sostanze stupefacenti, “farine” in particolare, e di frequentazioni da parte di Stefano con transessuali. Vista la delicatezza della questione, il condizionale è d’obbligo.

Stefano Laudoni, giocatore professionista, ha intrattenuto una relazione lunga ed articolata con la Vignali, divenuta una sorta di web serie per gli appassionati del genere fino alla frattura, irreparabile, con la sportiva e modella causata – secondo la versione fornita da Valentina – da un allontanamento del compagno. Un tradimento, per dirla alla sua maniera. Ma questo addio, che ha suscitato l’irritazione di Francesca Brambilla e una prima diffida, non riguarda i recenti fatti che hanno indotto Laudoni a procedere nei confronti della sua ex fidanzata.

Stando a quanto ricostruito e evidenziato con un post su Instagram (alla maniera diWanda Nara nella querelle con la cognata, Ivana Icardi, per rimanere in tema GF), Stefano si è sentito vittima di “affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa”.

A seguito di un primo monito, a suo dire, non rispettato da Valentina in questo specifico contesto (come detto dalla conduttrice Barbara d’Urso, tutto avviene e viene mandato in onda sotto l’occhio impietoso delle telecamere), Laudoni ha deciso di procedere nei confronti della Vignali. “Mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tale fine, ho già mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”.

Che sia giunto il momento, per Valentina, di rivedere certe frasi pronunciate nei confronti dell’ex e delle fidanzate a cui si è accompagnato dopo la fine della loro storia?

VIRGILIO SPORT | 10-05-2019 10:08