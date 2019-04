Valentina Vignali, la cestista del Grande Fratello

Valentina Vignali nella casa del Grande Fratello ha deciso di distinguersi, tra confessioni intime e dichiarazioni ficcanti, forse oltre le aspettative che accompagnano il reality show più anziano della televisione. Per questa giovane cestista, influencer e modella il GF di Barbara d’Urso è più di un’opportunità: rappresenta l’accesso a un pubblico generalista a cui si sta svelando, grazie al potere trasversale di questo mezzo e alla nuova lei che emerge. Al nuovo piano di business che ne verrà, c’è da aggiungere la seduzione innegabile della popolarità.

Classe 1991, Valentinaè promettente quando inizia da bambina a giocare con il Basket Cervia e una conferma strada facendo quando si conferma ala di qualità. Ma lo sport non è tutto e il mondo dello spettacolo la cattura con estrema facilità: a parte la parentesi televisiva di qualche anno fa su La7 con “Sotto canestro”, la nostra sembra più interessata alla notorietà leggera delle passerelle e ai social, che contraccambiano le attenzioni.

La Vignali si regala anche la copertina di Playboy, giovanissima, nel 2013 conquistandosi il titolo virtuale di cestista più sexy dell’anno e iniziando a centrare obiettivi importanti.

Con il noto fidanzato, il giocatore Stefano Laudoni, realizza una sorta di web serie sull’onda del successo di coppie famose (anche scoppiate) dello showbiz, centrando a 27 anni una celebrità testimoniata da quasi 2 milioni di followers su Instagram. Bravura? Capacità di rinnovarsi?

Entrambe le qualità, sul versante del business, la premiano. Anche la separazione dal suo ex Laudoni si tramuta in un caso e nel corso di queste prime ore di GF certe frasi dividono, per la crudezza con cui vengono pronunciate. Non si tratta solo delle controverse dichiarazioni sui suoi guadagni con un post, che stanno tenendo banco. Nel suo passato, nonostante l’età, anche la dolorosa esperienza del cancro: un segno che ha reso pubblico solo di recente, preferendo tenere riservata la malattia. Che la rende ancora più forte, come ha ribadito e continua a voler dimostrare dietro alla porta rossa.

VIRGILIO SPORT | 11-04-2019 15:03