Valentina Vignali in abito da sposa: ma è solo per gioco

Mitica Valentina Vignali, la giocatrice di basket che ha sconfitto il cancro e adesso si diverte e intrattenere la folla rappando come la più veloce delle mc e sfilando come la più bella delle modelle. Energia, fascino e simpatia sono i punti cardine della vita della bella Vignali che adesso fa impazzire i suoi follower con uno scatto in abito da sposa. Un piccolo scatto che ha fatto il giro del web strappando applausi e commenti tra chi le implora di non dire il fatidico sì sull’altare e chi si complimenta per la bellezza senza pari della splendida Valentina.

Per i follower più spaventati: niente paura, la Vignali non ha matrimoni in programma e l’abito è soltanto per uno shooting fotografico atto soltanto a valorizzare le forme e il sorriso di Valentina. Per chi fosse interessato la Vignali è ufficialmente single dopo il tormentato flirt con Stefano Laudoni, una storia che ha fatto più scandalo che altro, dal momento che la coppia è durata (tra continui tira e molla) poco più di tre mesi. D’altronde che Valentina non abbia alcuna intenzione di sposarsi è facilmente intuibile dalla didascalia: “Its like you’re screaming and no one can hear” ovvero è come quando stai gridando ma nessuno può sentirti, evidentemente riferito allo scatto in abito da sposa. Un messaggio velato (che in pochi hanno afferrato) in cui la bella Valentina, ormai ventisettenne, ammette di essere in cerca di una relazione seria, ma che per il momento nessuno pretendente reale si è fatto avanti. Che la foto sia d’augurio.

SPORTEVAI | 12-10-2018 14:14