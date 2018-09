Valentina Vignali: "Così ho sconfitto il cancro"

Cinque anni fa la cestista ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Valentina Vignali si sottoponeva a un delicato intervento per rimuovere un cancro alla tiroide. Oggi il tumore è vinto e la bella Valentina condivide su Instagram una foto di allora. Un’immagine emblematica che la ritrae in un letto di ospedale, poche ore dopo l’operazione. Un’immagine che nessuno (o quasi) aveva visto prima d’ora e che l’influencer mostra per infondere coraggio a chi si trova a dover combattere con un male così subdolo.

Un’esperienza che l’ha profondamente segnata, come ha spiegato nel lungo post su Instagram: “No, questa non l’avevate mai vista. In realtà l’hanno vista in pochi, forse quasi nessuno. Ero uscita da poco dai ferri, occhi e faccia gonfia e avevo appena smesso di piangere. Senza motivo. È stato un selfie speciale, l’ho inviato a una persona per far sapere: eccomi sono ancora qui, ce l’ho fatta anche stavolta“.

“Il risveglio con la morfina o quella roba lì non te lo dimentichi mica, ancora dopo 5 anni è la cosa che mi ha più sballato in vita mia – continua Valentina -. Ricordo le parolacce farfugliate all’anestesista con quell’ago enorme prima di addormentarmi, e il cibo buono che non avrei potuto mangiare per un po’. Ricordo quelle flebo ovunque e gli occhi dolci alle infermiere per avere un antidolorifico in più”.

“Dopo 5 anni esatti era giusto raccontarvi cosa c’è dietro all’unica immagine che ho di quei momenti – chiude la sportiva -, farvi vedere il dolore e la debolezza, per stare vicino ai malati presenti e futuri e anche agli altri, perché sappiano. Non tutti vincono la battaglia, io sono fortunata, e arrivare in fondo al tunnel è un’esperienza che ti fa capire e rivalutare tante cose della vita. Io sono ancora qua, e questa di sicuro è la partita più bella mai vinta”.

