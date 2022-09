Van Aert-Evenepoel: patto di ferro per i Mondiali di Wollongong

22-09-2022 15:53

Non si vedrà una nuova Leuven in casa Belgio. Stando alle premesse e ai discorsi fatti dai due leader a pochi giorni dalla prova in linea di Wollongong infatti Remco Evenepoel e Wout van Aert questa volta paiono seriamente intenzionati a correre uniti con l’intento di provare a mettere le mani su quella maglia arcobaleno sfuggita la scorso anno

“Resterò il più possibile con Wout, senza sprecare inutilmente energie nel corso della giornata. Un mondiale è una corsa aperta dove tutti vanno più forte rispetto al resto dell’anno” ha raccontato l’ultimo vincitore della Vuelta Espana.

“Nella ricognizione ho visto che lo strappo non è sufficiente a fare la differenza, ma non bisogna dimenticare che dopo 6 ore di corsa la situazione potrebbe essere diversa.Bisogna restare calmi qualsiasi cosa accada ed evitare gli errori dell’anno scorso. Gli altri sei sanno cosa devono fare e il nostro obiettivo è che il Belgio vinca”.

Dello stesso avviso è parso Wout van Aert, recentemente secondo alle spalle di Pogacar nel GP de Quebec.

“Abbiamo una squadra forte, con due capitani, pochi paesi possono dirlo. Vogliamo vincere, ma dobbiamo essere realisti, ci sono anche altri pretendenti. Bisogna essere forti tatticamente e non fare scelte precipitose. Di solito io sono più veloce di Remco e si può fare la differenza attaccando. Dobbiamo tenere le due opzioni il più a lungo possibile. Abbiamo imparato molto l’anno scorso, sarà il nostro più grande vantaggio. Sappiamo che le nostre chance saranno maggiori lavorando insieme, sarebbe stupido non farlo” ha chiosato il corridore della Jumbo-Visma.