Vanoli Cremona: poche speranze di recuperare Peppe Poeta

Si fanno sempre più flebili le speranze che coach Paolo Galbiati possa avere a disposizione il playmaker Peppe Poeta per la gara di domani sera contro Trento.

Probabilmente l’allenatore della Vanoli Cremona potrà essere più preciso nella conferenza stampa che precede gli incontri, dopo l’allenamento di stamani. L’intenzione sarebbe di valutare il recupero del polpaccio fino a pochi minuti prima della palla a due delle ore 19:00 alla BLM Group Arena.

Poeta si era bloccato nella scorsa gara con la Fortitudo di domenica 3, e da allora non ha rimesso neanche piede in campo. Dopo Trento la Vanoli avrà un altro scontro-salvezza in casa con Varese: prima di forzare la situazione forse è il caso di pensarci bene.

