Vanoli, Galbiati: "Affrontiamo la Supercoppa con difficoltà"

In vista della Supercoppa di Basket del tre settembre e della ripresa ufficiale sono arrivate le parole del coach della Vanoli Cremona, Paolo Galbiati che ha analizzato la situazione della sua squadra.

“Purtroppo un torneo importante come la Supercoppa lo affronteremo in una situazione complicata. Siamo in pochi e con qualche incerottato. Ci manca forse più gente dello scorso anno quando eravamo in totale emergenza. Useremo la Supercoppa per allenarci, lo dico chiaramente. Siamo indietro con il lavoro, probabilmente non saremo nè bellissimi e nè brillanti. Ma non spaventiamoci, arriveremo a giocare la nostra pallacanestro più avanti. Le prime giornate saranno senza Harris e Miller che non sono ancora con noi. Le prime due giornate non ci sarà nemmeno McNeace acciaccato. Giocheremo con tanti ragazzini, che ci stanno dando una mano durante la settimana. Spero che nessuno faccia drammi se non vedremo una bella Vanoli”.

OMNISPORT | 01-09-2021 12:53