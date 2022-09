Varane: "Pogba? Situazione che ci preoccupa"

24-09-2022 21:10

Il difensore della Francia Raphael Varane alla vigilia delle partita contro la Danimarca si è espresso sulla delicata situazione di Paul Pogba, che tra l’infortunio e le vicende personali è in fortissimo dubbio per il Mondiale in Qatar.

“Non siamo insensibili a ciò che sta accadendo intorno a noi. Ci sentiamo anche preoccupati in un certo modo. Cerchiamo di restare concentrati sul campo. Come giocatore, è quello che deve avere la precedenza, ma noi non siamo insensibili a ciò che sta accadendo intorno a noi. Dall’interno, però, viviamo molto bene. Siamo concentrati sul nostro obiettivo e vogliamo essere professionali”.