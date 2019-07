Varese, arriva anche Jason Clark

La Pallacanestro Varese ha annunciato l’ingaggio di Jason Clark. Guardia americana classe 1990, Clark ha firmato un contratto di un anno che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2019-2020.

Giocatore di qualità efficace in attacco e solido in difesa, Clark, lo scorso anno, ha vestito la maglia di Francoforte mettendosi in mostra anche in EuroCup. Nel 2016-2017, con la canotta di Anversa, è stato nominato MVP del campionato belga.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 10:12