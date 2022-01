Varese, il nuovo allenatore è Johan Roijakkers

12-01-2022 18:58

Dopo aver annunciato ieri il nuovo gm, Varese completa il proprio riassetto annunciando il nuovo head coach per la stagione in corso.

La scelta, alla fine, è ricaduta su Johan Roijakkers, tecnico classe 1980 con alle spalle una lunga esperienza nei campionati tedeschi.

In Germania infatti il nativo di Deurne ha guidato per 8 anni Gottinga (riuscendo a vincere la Pro A nel 2014) e per 5 mesi il Bamberg l’anno scorso.

Vincitore del campionato slovacco con il B.C. Prievidza, a Varese Roijakkers farà il suo debutto nel campionato italiano, una lega in cui sarà chiamato a risollevare le sorti di una Openjobmetis attualmente ultima in graduatoria.

