Varese piange Bruce Seals

La pallacanestro italiana piange la scomparsa di Bruce Seals.

L’ex ala statunitense, nativa di New Orleans, è scomparsa all’età di 67 anni.

Dopo gli esordi universitari e le esperienze a Utah e Seattle, Seals approdò in Italia nel 1979 per indossare la maglia di Varese, dove rimase per una sola stagione conquistando la Coppa delle Coppe nella finale tutta italiana vinta contro Cantù.

Ha militato in altre due squadre italiane, la Reyer Venezia nel 1981-’82 e l’Alpe Bergamo due anni più tardi.

OMNISPORT | 17-12-2020 14:12