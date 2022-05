Vecino saluta l'Inter: "È stato un onore"

26-05-2022 22:32

Matias Vecino lascia l’Inter dopo cinque anni: sui social il centrocampista uruguaiano ha voluto salutare i nerazzurri: “Grazie Inter! Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandissima esperienza! È stato un onore e un bellissimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi 5 anni”

“Dalla società, allenatori, staff, a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno ad Appiano un Grazie gigante! E poi loro, i miei compagni, con i quali abbiamo condiviso tanti momenti e ci siamo supportati l’uno con l’altro nelle buone e nelle cattive! Grazie di cuore! Ma soprattutto ci tengo a salutare tutti i tifosi interisti. Perché l’urlo di San Siro dopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai! Un abbraccio a tutti! Con affetto Matias”.