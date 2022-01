Venezia, esperienza per la salvezza: arriva Nani

14-01-2022 07:14

Il vantaggio sulla zona retrocessione si è assottigliato. E il Venezia corre ai ripari. Puntando sull’esperienza.

Dopo l’acquisto del giovane Michael Cuisance del Bayern Monaco, la società veneta ha infatti messo a segno un colpo inatteso sul mercato, riportando in Serie A Nani.

L’attaccante esterno portoghese, di origini capoverdiane, classe ’86, arriva a titolo definitivo dopo essersi svincolato dall’Orlando, formazione della Mls dove ha giocato nell’ultimo triennio, dal 2019.

Per Nani, campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo, che lega i migliori ricordi della carriera alla lunga esperienza al Manchester United (2007-2014, con quattro Premier e una Champions in bacheca), il Venezia sarà la sesta squadra differente negli ultimi otto anni, compresa la fugace esperienza alla Lazio nel 2017-2018. Il giocatore, già arrivato in Laguna in gran segreto, potrebbe debuttare nel Venezia il 22 gennaio a San Siro contro l’Inter.

