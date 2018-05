Ventura adesso è una furia: "Sono stato tradito"

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana Gian Piero Ventura ai microfoni di Radio CRC torna un'ultima volta sulla sua disastrosa avventura in Azzurro: "Deluso, arrabbiato o tradito? La mia figura la associo a tutti e tre gli aggettivi, ma non voglio argomentare per non scendere nei dettagli. Al momento vorrei evitare, poi ci sarà tempo e modo, ma il mio obiettivo è riprendermi quello che ho lasciato. Ho vissuto 30 anni di calcio in maniera corretta e professionale raggiungendo risultati sportivi ed economici per cui vorrei semplicemente riprendere a fare ciò che so fare. Ho tanta voglia di tornare ad allenare, ma non allenerò mai più una Nazionale".

"Non vivere la squadra tutti i giorni non è il mio lavoro: io devo stare sul campo, prendere giovani e farli diventare importanti, lavorare giorno per giorno con tutto il gruppo, è questo il mio lavoro. In uno sport di squadra non c’è mai una persona che da sola riesce a vincere e se non vince da sola, non può neppure perdere da sola. Però, non entro in questi discorsi, dico solo che spero di far parte del prossimo campionato", ha continuato Ventura.

Ventura cerca una panchina per la prossima stagione: "Contatti con società di Serie A? Con mia grande sorpresa, ho avuto più di un contatto, ma non mi posso permettere di sbagliare. Dico però che ho una grande voglia di rimettermi in gioco e rispondere non a parole, ma sul campo".

L'arrivo di Ancelotti a Napoli: "Prendendo Ancelotti, De Laurentiis ha voluto dare uno scossone al campionato. Ha lanciato un messaggio dicendo che non si accontenta più di giocare bene e arrivare secondo, adesso vuole vincere. Poi però, dopo i messaggi lanciati devono esserci i fatti e quindi una campagna acquisti importante che permetta all’allenatore di vincere lo scudetto. L’obiettivo del Napoli non deve essere più entrare in Champions, ma vincere lo scudetto".

"Spero che la mia vacanza finisca presto. Questo campionato mi è piaciuto perché per la prima volta la lotta è stata aperta fino alla fine per lo scudetto, per la Champions, per l’Europa League e per la retrocessione. La serie A è stata di una competitività incredibile e per questo il campionato più affascinante dell’ultimo decennio".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 16:55