Verona-Catanzaro 3-0: scaligeri ai sedicesimi

Vittoria senza problemi per il Verona di Di Francesco, che nella prima gara ufficiale della stagione ha superato il Catanzaro assicurandosi il passaggio del turno in Coppa Italia: 3-0 costruito nel primo tempo e sedicesimi di finale del torneo conquistati.

Tre reti in 42 minuti per il Verona, capace di chiudere la questione qualificazione prima della ripresa: a dare il vantaggio alla squadra veneta ci ha pensato Gunter, con un colpo di testa su assist di Veloso che non ha dato scampo a Branduani, battuto anche al 33′ con l’autogoal del suo difensore, Fazio.

A firmare il tris Lazovic, con una punizione dal limite: sinistro perfetto del centrocapista veneto e portiere del Catanzaro battuto imparabilmente ancora una volta.

IL TABELLINO

VERONA-CATANZARO 3-0

Marcatori: 23′ Gunter, 33′ aut. Fazio, 42′ Lazovic

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter (68′ Magnani), Ceccherini; Cancellieri (78′ Ilic), Miguel Veloso, Tameze (68′ Hongla), Lazovic; Barak (68′ Casale), Zaccagni; Kalinic (78′ Di Carmine). All. Di Francesco

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando (68′ Bearzotti), Vandeputte, Cinelli (88′ Risolo), Carlini (88′ Schimmenti), Gatti (46′ Porcino); Bombagi (46′ Verna), Vazquez. All. A. Villa

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Gunter (V)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 14-08-2021 23:02