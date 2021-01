Verona-Crotone 2-1: Kalinic si sblocca

Il Verona continua a sprintare, il Crotone non riesce ad abbandonare l’ultima posizione della classifica. Al Bentegodi finisce 2-1 per gli uomini dell’ex Ivan Juric, che si impongono grazie a un gran primo tempo, prima di una ripresa a base di sofferenza. Tornando a vincere in casa dopo più di due mesi.

Finalmente a segno Nikola Kalinic, alla terza presenza da titolare di fila e al primo goal con la maglia del Verona: poco dopo il quarto d’ora l’ex giallorosso riceve da Barak e con un diagonale secco non dà scampo a Cordaz.

Il raddoppio del Verona arriva al 25′ con Dimarco: l’esterno gialloblù riceve da Zaccagni e con una furba puntata in controtempo supera nuovamente Cordaz, parecchio sorpreso nell’occasione.

Dopo aver più volte rischiato l’imbarcata, il Crotone si risveglia nella ripresa. E al 55′ accorcia le distanze: cross di Reca, Dimarco questa volta liscia, Pedro Pereira rimette al centro per Messias che con una splendida acrobazia non sbaglia.

La rimonta del Crotone si ferma però a metà. La squadra di Stroppa ci crede, avanza il proprio baricentro, rischia nuovamente di crollare (traversa di Colley nel recupero) ma tiene il risultato apertissimo. Ma il Verona non molla. E si porta a casa una vittoria che lo mantiene nelle zone medio-alte della classifica.

IL TABELLINO

VERONA-CROTONE 2-1

Marcatori: 16′ Kalinic (V), 25′ Dimarco (V), 55′ Messias (C)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani (63′ Gunter), Ceccherini (46′ Dawidowicz); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni (75′ Colley); Kalinic (63′ Di Carmine). All. Juric

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (46′ Pereira), Eduardo Henrique (46′ Simy), Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere (78′ Dragus). All. Stroppa

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Ceccherini, Lovato, Djidji, Magnani, Reca, Pereira

OMNISPORT | 10-01-2021 17:07