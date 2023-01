Verona, ecco Oliver Abildgaard

L'Hellas ha chiuso il colpo a centrocampo: arriva un nazionale danese

31-01-2023 21:13

Il Verona ha rinforzato il proprio mercato nell’ultimo giorno della sessione invernale: l’Hellas ha comunicato l’ingaggio del danese Oliver Abildgaard Nielsen dagli scozzesi del Celtic Glasgow. Il giocatore classe 1996 è di proprietà del Rubin Kazan.

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista danese Oliver Abildgaard Nielsen, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2023.Classe 1996, cresce nel vivaio dell’Aalborg, Club della sua città natale, di cui veste la maglia della Prima Squadra dal 2016 al 2020 totalizzando 91 presenze, 4 gol e 3 assist. Nel gennaio del 2020 si trasferisce al Rubin Kazan, con cui gioca nelle successive due stagioni e mezzo collezionando 62 presenze, 1 gol e 5 assist tra Premier Liga (la massima serie russa), Coppa di Russia e Conference League.

“Nella prima parte dell’attuale stagione gioca in Scozia, tra le fila del Celtic, squadra con cui disputa 6 gare di campionato debuttando, inoltre, in Champions League. In Nazionale raccoglie 12 presenze (2 gol) con la formazione Under 21 e una con la formazione maggiore”.

