Verona-Inter, Handanovic sotto accusa: passaggio corto e vantaggio di Ilic

E’ del Verona la prima rete nel match contro l’Inter. Al Bentegodi, infatti, la formazione scaligera è andata in vantaggio grazie al goal segnato da Ilic a inizio gara: da rivedere il passaggio di Handanovic, che ha portato all’1-0 per gli uomini di Di Francesco.

Al 15′, infatti, Handanovic ha servito Brozovic al limite dell’area nerazzurra, con un passaggio centrale velenoso e corto su cui il croato ha perso il possesso: pressato da Iliic, il centrocampista di Inzaghi non è riuscito a tenere la sfera, portando l’avversario a presentarsi davanti al portiere dell’Inter battendolo con uno scavetto.

Handanovic non è nuovo a passaggi corti di questa natura, ma il pressing furioso del Verona stavolta ha avuto la meglio: diversi giocatori gialloblù si trovavano davanti ai difensori dell’Inter, pronti ad approfittare del minimo errore di retroguardia e portiere ospiti.

Per Ilic si tratta del primo goal nella Serie A 2021/2022 e il terzo in generale nel campionato italiano: lo scorso anno l’ormai ex Manchester City, che ha firmato qualche settimana fa un contratto quinquennale con i veneti, aveva segnato una delle sue due reti proprio contro l’Inter.

Ilic è la grande speranza per il futuro del Verona, visti i vent’anni nella carta d’identità e le qualità messe in mostra lo scorso anno. Con Di Francesco potrebbe salire di livello, ripagando i sette milioni e mezzo pagati dall’Hellas per acquistarlo dal Manchester City.

Una cifra importante per un club come il Verona, ma grande fiducia nella tecnica di Ilic, arrivato al City nel 2018, per poi dire la sua in prestito ai serbi dello Zemun e agli olandesi del Nac Breda. Un giocatore da seguire con attenzione.

OMNISPORT | 27-08-2021 21:26