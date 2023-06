Verona: Verdi e Lazovic a disposizione

Buone notizie dall'infermeria in vista dello spareggio salvezza contro lo Spezia: resta un dubbio su Lasagna

07-06-2023 15:32

Arrivano buone notizie dall’infermeria per il Verona, in vista della sfida da dentro o fuori contro lo Spezia. Chi perde lo spareggio salvezza, infatti, retrocede in Serie B. In 90 minuti ci si gioca un’intera stagione e bisogna assolutamente essere al massimo e possibilmente con i migliori in campo. Secondo l’edizione odierna de L’Arena, Simone Verdi e Darko Lazovic saranno pienamente a disposizione di Bocchetti e Zafferoni. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove è previsto lo spareggio, potrebbe invece non esserci Kevin Lasagna, che al momento è l’unico giocatore in dubbio per l’Hellas.