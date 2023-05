Verona, Zaffaroni: “Gara condizionata dai cambi obbligati”

L'allenatore dei gialloblù analizza la sconfitta in casa contro il Torino che fa rivedere gli spettri della Serie B

14-05-2023 15:39

Marco Zaffaroni se la prende con gli infortuni e con i cambi obbligati dopo lo 0-1 che il suo Verona ha subito in casa il Torino, con la Serie B di nuovo minacciosa: “Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, poi le opportunità per pareggiarla le abbiamo avute. Ci è mancata un po’ di lucidità. Siamo stati imprecisi nella conclusione o nell’ultimo passaggio. All’inizio abbiamo patito qualche duello, questo è stato quello che ha condizionato la gara. Poi nel secondo tempo è stata una gara condizionata da quattro infortuni e quattro cambi obbligati. E’ logico che per forza di cose diventa una partita diversa dalle altre ma abbiamo sopperito bene. Siamo arrivati alla fine creando opportunità, la squadra non ha mollato e tenuto duro. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti”.