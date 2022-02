Verstappen difende Masi: "Ingiusto sostituirlo"

24-02-2022 15:06

Il via della nuova, attesissima stagione di Formula 1 è ormai imminente. Il 20 marzo in Bahrain si alzerà il sipario su un Mondiale accompagnato dalla curiosità per i nuovi regolamenti, ma che tra le tante novità vedrà anche quella dell’avvicendamento nel ruolo di Race Director tra Michael Masi e la coppia formata da Niels Wittich ed Eduardo Freitas.

L’australiano ha pagato caramente i tanti episodi controversi avvenuti durante il Mondiale 2021, su tutti quello dell’ultimo e decisivo GP ad Abu Dhabi, quando la decisione di Masi di non far sdoppiare tutte le vetture dopo la safety car in pista per l’incidente alla Willams di Nicholas Latifi ha di fatto spianato la strada a Max Verstappen nel testa a testa per il titolo con Lewis Hamilton.

Lo stesso pilota olandese della Red Bull ha espresso pubblicamente la propria solidarietà a Masi durante la conferenza stampa svoltasi al Montmelò dopo la seconda mattinata di test ufficiali in vista del Mondiale 2022:

“Sbattere fuori Masi come hanno fatto è una cosa che mi rattrista molto. Non penso sia stata la giusta decisione, gli ho mandato un messaggio privato. Sostituire Charlie Whiting non era facile, aveva bisogno di più tempo. Gli auguro il meglio“.

