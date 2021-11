Verstappen: "La strada è ancora lunga"

07-11-2021 22:17

Max Verstappen ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria in Messico: “Avendo Checo come compagno quando vieni in Messico è fantastico. Ma anche prima, ogni volta qui i fans sono incredibili. Adorano la F1. E’ davvero molto bello essere qui”.

“Partenza? La pista era larga e mi permetteva questo. Bisognava cercare di frenare il più tardi possibile e ci sono riuscito. Sono passato da terzo a primo e questo mia ha svoltato la gara. Ho potuto concentrarmi solo su di me. La macchina aveva un passo incredibile”.

Sul titolo tiene i piedi per terra: “La strada è lunga. Si è messa bene, ma le cose possono cambiare rapidamente. In Brasile ho tanti bei ricordi, ora guardo a questo”.

OMNISPORT