Verstappen: "Sono stato disturbato nell'ultimo tentativo"

“Oggi la macchina era difficile da guidare, ho faticato molto sui cordoli”. Così Max Verstappen dopo le qualifiche del Gran Premio del Portogallo nelle quali si è classificato terzo alle spalle delle Mercedes. “Il primo giro della Q3 è stato discreto, anche se mi sono preso uno spavento in curva 4 (e il giro gli è stato annullato per aver oltrepassato i limiti del tracciato, ndr). Ero fiducioso di fare un altro buon giro, ma all’ultimo settore mi sono trovato una monoposto davanti che mi ha disturbato (Vettel, ndr) e ho perso tempo. Questa è una pista complicata perché c’è bisogno di scaldare bene le gomme per raggiungere il limite. In gara cercheremo di lottare, speriamo che il vento sia più stabile”.

OMNISPORT | 01-05-2021 18:47