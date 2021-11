Vettel: "Al via frenato da Bottas"

21-11-2021 21:33

Gara positiva per Sebastian Vettel in Qatar. Dopo alcune disavventure in avvio, il pilota dell’Aston Martin è riuscito a risalire fino al decimo posto: “Valtteri ha avuto una brutta partenza e io non potevo andare da nessuna parte, le auto davanti a me potevano passarlo ma io sono stato il primo di quella linea a frenare, ho perso lo slancio e ho cercato di recuperare all’esterno. Ma ho sbagliato un po’ a causa della sabbia e sono uscito. Poi quasi tutte le auto sono passate”.

Il quattro volte campione del mondo è riuscito a tornare in zona punti: “È stato un peccato aver perso il potenziale per conquistare più punti all’inizio. In qualche modo siamo passati da 18esimi a decimi, che è una rimonta decente. Abbiamo lottato contro l’AlphaTauri e superato una McLaren”.

