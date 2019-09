Vettel: "E' stato un momento difficile"

Sebastian Vettel si sfoga dopo la vittoria a Marina Bay: "È stato un momento difficile per me, ma i tifosi mi sono sempre stati vicini. È stato bellissimo ricevere messaggi da tante persone che raccontavano i propri momenti difficili".

Il sorprendente sorpasso ai box sul compagno: "Il pit stop? Pensavo fossimo un po' in anticipo, ho dato semplicemente tutto nel giro di uscita, ho visto che le due macchine davanti a me non erano andate ai box, specialmente Lewis. Mi sono ritrovato molto sorpreso il giro successivo ad essere davanti. È stato impegnativo gestire le gomme e cercare di superare chi stava davanti, sono riuscito a creare un gap ma poi è arrivata la safety car. La macchina andava sempre meglio, è stata un po' complicata la ripartenza con le gomme fredde ma chi sta davanti ha sempre un piccolo vantaggio. Per me la strategia ha funzionato, sono contento".

SPORTAL.IT | 22-09-2019 18:20