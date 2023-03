Vettel: "Felice per Alonso, non ho rimpianti"

Il pilota tedesco è tornato a parlare del suo addio

30-03-2023 23:56

L’ex pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel in un’intervista a F1-Insider non si è detto pentito dalla scelta di lasciare la Formula 1 al termine dell’anno scorso: “In questo momento sto bene nella mia nuova situazione e non vedo l’ora di dedicarmi alle cose che mi interessano, ad approfondire argomenti diversi. Mi piace il tempo trascorso a casa con la mia famiglia”

L’Aston Martin è partita fortissimo con Alonso in questa stagione: “prevale la gioia per la squadra. Sono contento che stia andando così bene. Era chiaro che quest’anno sarebbe stato meglio dell’anno scorso, perché il 2022 è stato piuttosto brutto. Ma non importa quale scenario ci sia ora. Io ho preso la mia decisione indipendentemente da come sarebbero potute andare le cose quest’anno”.