Vettel sul ritiro: “Il tempo dirà cosa succederà, non escludo nulla”

14-11-2022 23:24

Quattro volte campione del mondo ed ora è giunto il momento di dire basta: Sebastian Vettel correrà il suo ultimo Gran Premio il prossimo weekend ad Abu Dhabi. Sicuramente sarà un momento difficile ma molto emozionante, lo stesso pilota, però, non esclude che in futuro possano esserci dei ripensamenti.

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Speedweek: “Quanto decidi di ritirarti inevitabilmente fai un passo indietro. Ripensamenti? Ad oggi non vedo l’ora che arrivi l’ultimo Gp ma forse il prossimo anno o fra due la penserò in modo diverso, non so cosa succederà, lo dirà il tempo, ma non si può escludere nulla”.