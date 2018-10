Vicari, confermato l'interesse del Newcastle

Il Newcastle non molla Francesco Vicari. La squadra di Benitez, in crisi di risultati in Premier League, è alla ricerca di un difensore e ha messo gli occhi sullo spallino, da settimane monitorato dai Magpies.

Secondo quanto riporta la Nuova Ferrara Steve Nickson, Mick Taite e Paul Baker, gli scout del club inglese, si sono già alternati per seguire Vicari e torneranno a farlo nei prossimi giorni in vista di un assalto a gennaio. Questo sempre se Benitez resterà in panchina e non verrà esonerato prima.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 11:35