Vieri accusa: Scandaloso quanto accade a Totti

Un uomo ovunque Christian Vieri. Il campione ex Juventus, Inter e Milan in questa quarantena forzata del calcio ai tempi del coronavirus è onnipresente. Non solo sui social dove intrattiene il pubblico con le sue dirette a due su Instagram con i suoi ex compagni. Ma nelle ultime ore è stato sia protagonista di una lunga intervista sul Corriere della Sera che ospite, in videochiamata, con Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1.

Vieri fenomeno social e non solo

Senza partite, senza trasmissioni e senza giocatori in tv, ci pensa Bobo Vieri a preparare dei divertenti salottini virtuali in cui coinvolge i suoi vecchi compagni di squadra ma anche qualche protagonista del calcio di oggi. In un clima diverso da quello delle ingessate interviste pre e post gara dei calciatori.

Un successo le sue dirette Instagram che lo hanno portato ieri sera nel salotto della politica per eccellenza, quello di Porta a Porta a raccontare proprio la sua esperienza di “intrattenimento” social.

I saluti di Berlusconi

Vieri, in videochiamata con Bruno Vespa, come nella tradizione della tv ai tempi del coronavirus, ha incrociato il suo ex presidente al Milan, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente. L’ex Premier lo ha salutato così: “Saluto il grande bomber, come lo chiamano tanti con simpatia”.

“Nei suo confronti – ha continuato il leader di Forza Italia – ho solo un rammarico: averlo avuto al Milan per troppo poco tempo, solo una stagione. Oggi Bobo è ancora una star, ma del web e della comunicazione. Lo abbraccio con affetto”. Vieri si prende i complimenti e ringrazia: “Grazie presidente, la saluto con tanto affetto e grazie per le belle parole”.

Vieri parla del paradosso di Totti

Bobo, che ha ammesso di essere ingrassato abbastanza durante la quarantena “sono arrivato a 106kg…“, ha raccontato quello che fa nei vari collegamenti Instagram, i suoi show con Cassano, Adani, Ventola, Materazzi e compagnia: “Faccio qualche intervista sui social con tanti miei ex compagni e parliamo di calcio, di vita quotidiana ed episodi del passato. Sono due orette che passiamo in bella compagnia”.

In particolare, Vieri ha raccontato quello che gli ha confidato Totti in una recente diretta: “Mi ha confessato che accompagna il figlio a giocare nelle giovanili della Roma, ma non entra a Trigoria. Una cosa brutta da sentire da uno come lui che alla Roma è stato 30 anni e ha dato tutto alla società”.

SPORTEVAI | 23-04-2020 11:04