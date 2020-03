Vieri contro tutti, show del bomber in tv

Puntata infuocata ieri a Tiki Taka, il talk show sportivo di Mediaset condotto da Pierluigi Pardo, e non poteva essere diversamente dopo tutte le vicende che stanno stravolgendo il campionato. Per una volta si parla poco o niente di arbitri, Var e moviola: al centro del dibattito il rinvio delle partite per l’emergenza Corona Virus e la lotta intestina alle società con lo scontro aperto per le date del nuovo calendario ma anche l’accesa situazione in casa Milan.

CAOS – All’interno del caos generale in tutta la serie A c’è un club in particolare che sta vivendo giornate tormentate, è il Milan dopo che il braccio di ferro – finora solo verbale, tra Boban e Maldini da una parte e Gazidis dall’altra si tra trasformando in una resa dei conti.

L’ADDIO – E’ scontato l’addio di Boban dopo che il croato ha messo pubblicamente in piazza tutti i panni sporchi con le sue interviste ma chi ha ragione?

LA POSIZIONE – Netta la posizione al riguardo di Bobo Vieri. L’ex bomber dell’Inter non ha dubbi su da che parte stare e in tv dice le cose senza peli sulla lingua.

L’INTERVENTO – Accuse dirette quelle di Vieri che a Italia1 dice: “Gazidis non è stato uomo. Secondo me Boban ha fatto benissimo a prendere questa scelta, ha avuto gli attributi, con che autorità Gazidis va a parlare con un altro allenatore? Ha fatto tutto alle spalle. Ma cosa fai Gazidis? Lui deve guardare i conti, non al calcio. Non dovrebbe aprire bocca sulle questione tecniche, perché ci sono Maldini e Boban per quello. E perché non se lo riprende l’Arsenal?”.

L’ACCUSA – Vieri è un fiume in piena e attacca anche il caos in Lega, schierandosi dalla parte della società nerazzurra: “Se il giorno prima decidi di giocare a porte chiuse e poi quello dopo di rinviare, non sei più credibile”.

