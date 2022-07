Villarreal: accordo con Cavani

19-07-2022 11:43

Nuova avventura per il Matador.

Dopo essere stato accostato un po’ imprudentemente forse, anche alla Salernitana del presidente Iervolino e al Monza del duo Galliani-Berlusconi, Edinson Cavani abbandona la Premier League per trasferirsi in Liga. Dopo aver giocato per due stagioni nel Manchester United e collezionato 41 presenze condite da 12 gol, l’attaccante argentino ha firmato un precontratto con il Villarreal.

Nonostante i suoi 35 anni il Villarreal crede ancora nelle sue doti di attaccante e secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola, il club, avrebbe raggiunto un accordo con Edinson Cavani, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United. Il Matador starebbe addirittura già cercando casa a Vila-Real.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE