Seconda partita e seconda vittoria nel girone A della Supercoppa LBA per l’Olimpia Milano, che all’Enerxenia Arena supera i padroni di casa di Varese per 110-77.

Ben sette gli uomini in doppia cifra per Ettore Messina, con Punter (19 punti) e Moraschini (17 punti) davanti a tutti. Diciassette triple a segno per Milano, mentre per Varese non basta l’ottima prestazione di Luis Scola, ex Olimpia (21 punti).

OMNISPORT | 29-08-2020 20:29