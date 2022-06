Vincenzo Montella giura fedeltà all'Adana Demirspor

09-06-2022 10:09

Vincenzo Montella non si muoverà dalla Turchia neanche la prossima stagione.

L’annata con il suo Adana Demirspor è stata tutto sommato positiva: nono posto in campionato esprimendo un buon gioco globale.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante romanista, riparten dalle sue ultime stagioni in Italia: “Avevo una gran voglia di dimostrare che alcune stagioni poco fortunate non avevano minato la mia voglia di allenare. Ho certamente fatto degli errori, è vero, ma non mi hanno abbattuto ma anzi sono stati motivo di riflessione e di crescita.

Volevo ripartire subito e con tanta voglia e non mi sono spaventato di farlo in Turchia con una squadra neopromossa che era penultima in classifica ed aveva esonerato l’allenatore. L’ultima è stata forse la stagione più soddisfacente della mia carriera. Ho visto crescere un pensiero, i giocatori, il gruppo. Mi sono divertito molto. Resterò qui, ho un contratto, ma non è quello il punto. Con il presidente ho un buonissimo rapporto. E’ un uomo di grande personalità, bisogna sapercisi rapportare, ma abbiamo trovato un buon feeling”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE