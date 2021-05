Vincenzo Nibali verso un nuovo cambio di maglia

Il Giro d’Italia che Vincenzo Nibali sta correndo con la Trek Segafredo potrebbe non essere l’ultimo della carriera per lo squalo di Messina. Per il quale, anzi, sembra prospettarsi un altro cambio di maglia nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, Nibali sembra deciso a non rinnovare il contratto con la Trek, dove è approdato nel 2020 dopo la fine dell’esperienza triennale con la allora Bahrain Merida, oggi Victorious.

Il siciliano è infatti entrato nel mirino della Deceuninck-Quick Step, il cui ds Patrick Lefevere è tentato dalla possibilità di inserire l’italiano tra le fila del proprio team per la stagione 2022 con un chiaro obiettivo, quello di facilitare la crescita di Remco Evenepoel, il “puledro” della formazione belga che sta vivendo, da protagonista, il primo Giro d’Italia della carriera, ma che sembra avere tutto per diventare un fuoriclasse in grado di competere ad alti livelli sia nelle classiche di un giorno che nei grandi giri.

La Trek, dal canto proprio, è decisa a puntare sulla crescita di Giulio Ciccone, mentre Nibali, a dispetto dei suoi quasi 37 anni, vuole ancora essere protagonista per alcune stagioni. Il passaggio al team belga, uno dei più ricchi e forti del mondo, potrebbe permettergli di restare ad alti livelli e continuare ad essere al top sia nei Giri che nelle Classiche, dove la Deceuninck-Quick Step è storicamente tra le squadre top.



OMNISPORT | 18-05-2021 08:13