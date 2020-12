Vincenzo Spadafora, le parole sullo sport di base

In momenti come questi, una cosa importante per la popolazione è la speranza. La speranza che tutto questo finisca presto, e che si possa tornare alla propria vita nel minor tempo possibile.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora prova ad alzare il morale degli sportivi italiani in un’intervista del “Foglio”, rilasciata dall’ANSA: “Ho chiesto al CTS di essere audito prima di Natale perché vorrei lavorare, con le Regioni che continueranno a essere zone gialle dopo Natale, a una graduale riapertura degli sport di base, già da gennaio. Spero si possa fare, sarebbe un bel modo per provare ad aprire il 2021 con un sorriso in più”.

Qualcosa si muove all’orizzonte per quanto riguarda lo sport, per la gioia di milioni di sportivi.

OMNISPORT | 05-12-2020 14:55