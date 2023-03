Vingegaard: “Non avevo le gambe per stare con Pogacar”

Il vincitore dell'ultimo Tour de France ha parlato al termine della Parigi-Nizza, per lui un po' deludente

13-03-2023 13:07

Jonas Vingegaard ha perso piuttosto nettamente la sfida con Tadej Pogacar alla Parigi-Nizza. La condizione dell’ultimo vincitore del Tour de France è ancora carente, come ammette lui stesso alla fine della corsa: “Speravo che Pogacar fosse meno bravo. In quel caso avrei provato ad attaccare sulla salita finale. Ma era molto forte e non avevo le forze per stare con lui. Tutto sommato, abbiamo trascorso una settimana eccellente. Sono contento di come ho corso. Il massimo che sono riuscito a fare è stato il secondo posto (ieri, ndr), e ora posso concentrarmi su come migliorare per le prossime gare. C’è ancora molto lavoro da fare”.