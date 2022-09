Vingegaard riparte dalla CRO Race: Lombardia nel mirino

26-09-2022 20:31

Il periodo sabbatico di Jonas Vingegaard è terminato.

Due mesi esatti dopo il trionfo al Tour de France, il corridore danese è pronto per il ritorno alle corse: il corridore della Jumbo-Visma ha infatti annunciato la propria presenza alla settima edizione della CRO Race.

Vingegaard, che alla Grande Boucle era riuscito nell’impresa di interrompere il dominio di Tadej Pogacar, vittorioso nelle precedenti due edizioni del Tour, si era fermato subito dopo la passerella del 24 luglio sugli Champs Elysees, accusando le conseguenze di un “bombardamento morale” che avevano anche fatto temere per la salute del giovane scalatore.

Ora, però, stress e fatica psicologica sembrano alle spalle e dopo aver saltato di fatto tutta l’ultima parte della stagione compreso il Mondiale di Wollongong, Vingegaard è pronto a ripartire dalla Croazia, in quella che sarà una prova generale in vista del Giro di Lombardia dell’8 ottobre, nel quale il classe ’96 vorrà ben figurare.

“Avevo bisogno di una pausa dopo il Tour, così mi sono fermato per un mese e mi sono goduto la vita – ha dichiarato Vingegaard nella conferenza di presentazione della CRO Race – Mi sono allenato in Spagna nell’ultimo mese per preparare il finale di stagione. L’obiettivo principale in questa parte dell’anno è Il Lombardia e la CRO Race sarà un’ottima preparazione”.