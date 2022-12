Vingegaard: "Se non dovessi più vincere sarei comunque soddisfatto"

28-12-2022 22:27

Uno dei grandi protagonisti della stagione è stato decisamente Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France. Il danese ha battuto la supremazia di Pogacar e adesso vuole ripetere quanto di buono ha dimostrato nel 2022 anche nell’anno che verrà. Non è mai semplice riconfermarsi dopo un trionfo importante, ma il 26enne ha tutte le carte in regola per non deludere le enormi aspettative.

Con l’annata che volge al termine, Vingegaard sta già pensando al futuro e sulla Grande Boucle non ha dubbi: “Sarà diverso adesso andare al Tour rispetto all’anno scorso. In un certo verso ci sarà più pressione, ma dall’altra parte ce ne sarà meno perché ce l’abbiamo fatta. Anche se non vincessi più nella mia carriera, potrò comunque essere molto felice di quello che ho fatto” il commento del danese a Sporza.

Vingegaard ha concluso parlando della tattica: “Sarò l’unico leader e ovviamente questo fa la differenza. Wout van Aert avrà grande libertà e continueremo a correre in maniera aggressiva come facciamo sempre, ma non potremo più attaccare come abbiamo fatto sul Col du Granon“.